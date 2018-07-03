Лидер группы "Коррозия металла" попросил Мосгоризбирком продлить ему срок сбора подписей

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий попросил членов Мосгоризбиркома продлить ему на 45 дней сбор подписей москвичей и муниципальных депутатов, необходимых для регистрации кандидатом в мэры Москвы, в связи с форс-мажорной ситуацией.

"14 июня я подал документы на выдвижение на должность мэра Москвы, мы начали сбор подписей, собрали 37 тыс. от москвичей и 110 от муниципальных депутатов. Но в связи с форс-мажорными обстоятельствами прошу предоставить мне еще 45 дней на сбор подписей взамен сгоревших или зарегистрировать меня кандидатом как погорельца", - сказал Троицкий.

Он уточнил, что строение, где находились необходимые документы, было подожжено, в связи с чем у него осталось около 300-400 подписей.

В свою очередь член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил, что избирательная комиссия рассмотрит его заявление.

Троицкий подал 14 июня в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра Москвы как самовыдвиженец.

О выборах

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимал до 18:00 2 июля, на регистрацию принимает до 18:00 3 июля. К 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.