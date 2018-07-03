Выдвижение кандидатов для участия в выборах губернатора завершилось в Псковской области

ПСКОВ, 3 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Псковской области завершила прием документов от представителей партий на выдвижение кандидатов для участия в выборах губернатора региона. Документы на участие в губернаторской гонке подали девять кандидатов, сообщил во вторник ТАСС секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук.

"Псковская избирательная комиссия завершила прием документов на выдвижение на выборы губернатора. Подали документы, то есть уведомили комиссию о своем выдвижении, девять человек. Дмитрий Румянцев, который подал документы сегодня, он подводит окончательную черту под теми, кто изъявил желание представить документы на выдвижение", - сказал собеседник агентства.

Ковальчук добавил, что все кандидаты сейчас осуществляют сбор подписей в свою поддержку и готовят документы для предоставления на регистрацию в качестве кандидатов. "Чтобы быть зарегистрированным, нужно пройти… муниципальный фильтр, то есть представить 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. До 8 июля кандидаты должны представить документы на регистрацию, в том числе с подписями, собранными в свою поддержку", - резюмировал секретарь избирательной комиссии Псковской области.

Ранее сообщалось, что в избирательную комиссию региона поступили документы главы Плюсского района Виталия Аршинова ("Яблоко"), помощника депутата Государственной думы Игоря Балабуста ("Трудовая партия России"), врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ("Единая Россия"). В числе кандидатов зарегистрированы также индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков ("Партия пенсионеров России"), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор компании "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов (Партия Роста) и машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки Роман Рубцов (Партия свободных граждан). Во вторник документы в областной избирком представил вице-президент партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" Дмитрий Румянцев.

Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.