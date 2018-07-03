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Косачев: один из посетивших Москву парламентариев США находится в санкционных списках РФ

Политика
3 июля, 19:32 дата обновления: 3 июля, 19:37 UTC+3

О ком именно идет речь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам не уточнил

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Один из посетивших Москву американских парламентариев находится в ответных санкционных списках РФ, сообщил во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В американской делегации был один парламентарий, находящийся в наших ответных черных списках. Мы пошли на то, чтобы еще раз продемонстрировать нашу добрую волю, еще раз показать, что эти черные списки с нашей стороны существуют исключительно как ответная мера, как реакция. Мы не считаем правильными санкции против парламентариев", - сказал он.

Делегация американских парламентариев находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. 

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