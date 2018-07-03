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Посольство РФ в Лондоне раскритиковало новую статью The Sun о расследовании дела Скрипалей

Политика
3 июля, 22:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, июля. /ТАСС

В российском диппредставительстве подчеркнули, что материал таблоида основан на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок

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Посольство РФ в Лондоне

Посольство РФ в Лондоне

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Публикация газеты The Sun об установлении подозреваемых в деле об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии основана на непонятных источниках, а ее основная цель - увязать инцидент в Солсбери с Россией. С таким заявлением выступило во вторник посольство РФ в Лондоне.

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"Россия не меньше Великобритании заинтересована в установлении исполнителей этого преступления против российских граждан. С этой точки зрения установление подозреваемых можно было бы только приветствовать. Однако нам сложно всерьез комментировать газетную публикацию, которая, уже по традиции, основана на непонятных источниках и сопровождается множеством оговорок", - подчеркнули в посольстве РФ.

В коммюнике отмечается, что "вся информация о произошедшем в Солсбери распространяется через СМИ в виде утечек и вбросов, которые нельзя проверить". "Складывается впечатление, что в отсутствие веских доказательств здесь всеми правдами и неправдами пытаются хоть как-то увязать инцидент в Солсбери с Россией. Тиражируются намеки и "правдоподобные объяснения", призванные создать у британской и международной общественности ощущение причастности России к преступлению в Солсбери", - добавили в российском диппредставительстве.

Там указали, что "британская сторона продолжает отказываться от какого-либо сотрудничества с Россией". "Уверены, что рано или поздно все увидят, что стоит за политикой нынешнего правительства. Однако вне зависимости от мотивов официального Лондона никто не отменял международное право и вытекающие из него обязательства Великобритании, в том числе по Консульским конвенциям и соглашениям о взаимной правовой помощи", - отмечается в заявлении.

Материал The Sun

В понедельник таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в Скотленд-Ярде сообщил, что британская полиция считает, что к отравлению Скрипалей причастны два человека, которые покинули Соединенное Королевство на следующий день после инцидента.

Полиция, по сообщению издания, расценивает этот вывод как "огромный прорыв". Как говорится в статье, есть понимание, что эти лица, имена которых не называются, находятся в России.

В Скотленд-Ярде отказались комментировать публикацию, сославшись на продолжающееся расследование.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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