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Путин утвердил рост в 7,5 раз финансирования партий, участвующих в выборах президента

Политика
4 июля, 2:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Сохраняется условие, что для получения этих средств зарегистрированный от партии кандидат должен получить не менее 3% голосов избирателей

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в 7,5 раз государственное финансирование партий, чьи кандидаты на выборах президента набрали 3% и более голосов. Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации. Он вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

В соответствии с действующим законодательством партии, чьи списки на выборах в Госдуму набрали не менее 3%, получают в течение следующих пяти лет госфинансирование в размере 152 рублей за голос. При этом для партий, которые выдвигают своих кандидатов на президентские выборы, госфинансирование составляет 20 рублей за голос, если кандидат набрал более 3%.

Как пояснял глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, предусмотренная по результатам выборов единовременная выплата повышается с 20 до 152 рублей, умноженных на число голосов избирателей, полученных выдвинутым политической партией зарегистрированным кандидатом на должность президента РФ. "Это позволит установить одинаковый размер государственного финансирования политических партий по результатам выборов депутатов Государственной думы и выборов президента РФ", - отметил сенатор.

Вместе с тем сохраняется условие, что для получения этих средств зарегистрированный от партии кандидат должен получить по результатам выборов не менее 3% голосов избирателей.

Нововведения будут распространены на политические партии, которые приняли участие в прошедших выборах президента РФ 18 марта 2018 года и выдвинувшие зарегистрированных на этих выборах кандидатов.

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