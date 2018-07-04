Еще одна американская делегация может посетить Москву в конце августа

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Еще одна делегация из США может приехать в Москву в августе. Об этом в интервью телеканалу RT заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Я ожидаю еще один визит американской делегации в Москву. Я знаю, что еще одна встреча пройдет в Берлине. Пока я не анонсирую это, но в конце августа еще одна делегация, скорее всего, прибудет в Россию. Я очень рад этому", - заявил дипломат.

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, он продлится до 5 июля. Во вторник конгрессмены встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и членами обеих палат российского парламента.