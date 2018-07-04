Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еще одна американская делегация может посетить Москву в конце августа

Политика
4 июля, 3:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что будет рад, если это произойдет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Еще одна делегация из США может приехать в Москву в августе. Об этом в интервью телеканалу RT заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Я ожидаю еще один визит американской делегации в Москву. Я знаю, что еще одна встреча пройдет в Берлине. Пока я не анонсирую это, но в конце августа еще одна делегация, скорее всего, прибудет в Россию. Я очень рад этому", - заявил дипломат.

Делегация американских парламентариев 30 июня начала визит в Россию, он продлится до 5 июля. Во вторник конгрессмены встретились с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и членами обеих палат российского парламента.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Антонов, Анатолий Иванович
Страны
США Россия Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
4
Англичане впервые выиграли серию пенальти на ЧМ и вышли в 1/4 финала турнира в России
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В Москве задержан нанесший надпись на памятник футболисту Черенкову у стадиона "Спартак"
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости