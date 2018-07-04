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Рябков: Япония и РФ должны вместе подходить к решению ряда международных проблем

Политика
4 июля, 9:29 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 4, июля. /ТАСС

Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел России, Москва готова к активному взаимодействию по региональным вопросам с Токио

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ТОКИО, 4 июля. /ТАСС/. Япония и Россия должны вместе подходить к решению ряда международных вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом в среду заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом встречи со своим японским коллегой Такэо Мори.

"Мы должны сконцентрироваться на текущих вызовах, анализировать ситуацию и находить решения таких проблем, как денуклеаризация Корейского полуострова", - сказал он. Рябков также подчеркнул, что Россия готова к активному взаимодействию по региональным вопросам с Японией с учетом того, что страны являются соседями.

Заместители глав МИД двух стран проводят в Токио девятый по счету раунд стратегического диалога, на котором обсуждаются международные и региональные вопросы безопасности. Последний раз подобная встреча проходила в августе 2017 года в Москве.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам встречи в Сингапуре подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизируются.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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