Чижов: РФ готова обсуждать возобновление переговоров по новому базовому соглашению с ЕС

БРЮССЕЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Россия готова обсуждать модальность перезапуска переговоров по обновлению договорно-правовой основы отношений Россия - ЕС в случае заинтересованности в этом со стороны Евросоюза. Об этом заявил ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов в связи с десятой годовщиной начала переговоров о новом базовом соглашении между Россией и сообществом, которые были запущены 4 июля 2008 года.

"Мы были бы готовы обсуждать модальность перезапуска переговоров по обновлению договорно-правовой основы отношений России и ЕС в случае заинтересованности в этом Евросоюза - разумеется, после того, как архитектура взаимодействия РФ и ЕС, поврежденная не по нашей вине, будет восстановлена до своего адекватного состояния", - отметил он.

По его словам, этот документ должен был заменить Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, подписанное еще в 1994 года и вступившее в силу 1 декабря 1997 года. "В 2008-2010 годах было проведено 12 раундов переговоров, согласована примерно половина его текста. Однако со временем события начали обгонять темп переговоров: в 2009 году вступил в силу Лиссабонский договор, внесший значительные изменения в структуру и порядок функционирования Евросоюза", - продолжил российский постпред.

В результате мандат переговорной делегации ЕС по новому базовому соглашению перешел от Еврокомиссии к созданной тогда Европейской внешнеполитической службе, а параллельно стал активно развиваться процесс евразийской интеграции, приведший к созданию сначала Таможенного, а затем Евразийского экономического союза (ЕАЭС), напомнил Чижов. "В связи с этим ряд функций, имевших непосредственное отношение к предмету будущего соглашения с ЕС, перешел на наднациональный уровень - к Евразийской экономической комиссии. Все это привело к тому, что в переговорах по согласию сторон была объявлена техническая пауза, которая впоследствии на фоне политических противоречий переросла по инициативе стороны ЕС в заморозку переговорного процесса (весной 2014 года - прим. ТАСС), продолжающуюся до сих пор", - сказал российский постпред.

Изменившиеся отношения

"Сегодня было бы наивно ожидать возвращения к первоначальному замыслу нового базового соглашения - за последние несколько лет отношения России и Евросоюза претерпели кардинальные изменения. Появился и ряд новых институциональных факторов: теперь во всех нормативно-правовых документах должны быть отражены статус Российской Федерации как члена ЕАЭС и роль его руководящих органов, прежде всего Евразийской экономической комиссии", - заключил российский дипломат.

Евросоюз дважды замораживал переговоры по новому базовому соглашению с Россией: первый раз практически сразу после их начала, в сентябре 2008 года после нападения Грузии на Южную Осетию и ответной операции РФ по принуждению Грузии к миру. Второй раз они были заморожены после воссоединения Крыма с Россией, который поддержавшие переворот в Киеве страны Евросоюза назвали аннексией. Однако формально эти переговоры никто не прекращал, таким образом, они остаются замороженными по инициативе Брюсселя более пяти из 10 лет с момента их запуска. При этом реальность демонстрирует совершенно иную динамику - только за 2017 год, по данным Еврокомиссии, товарооборот РФ и ЕС вырос на 20%.