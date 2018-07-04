Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Воробьев сдал подписные листы в Мособлизбирком для регистрации на выборах губернатора

Политика
4 июля, 10:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Выборы главы региона пройдут 9 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев в среду сдал листы поддержки для прохождения муниципального фильтра в избирательную комиссию Московской области на выборах губернатора региона. Он выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия".

"Документы все подготовил, сдал, муниципальный фильтр в том числе. В планах у нас строить здоровое, чистое Подмосковье, сейчас мы очень активно встречаемся на разных территориях с жителями, рассказываем о своей программе, слушаем наказы, проблемы, которые беспокоят людей и стараемся, чтобы они вошли в программу наших приоритетных действий", - сказал после подачи документов Воробьев.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Каждому претенденту необходимо заручиться не менее 196 подписями в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.

Ранее сообщалось, что к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от 10 партий. Кроме "Единой России" своих кандидатов выдвинули: партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, ПАРНАС  - Алексея Дуленкова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Воробьев, Андрей Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
Иностранных болельщиков ЧМ-2018 интересует, где спит Ленин и где станция метро с собачками
3
СМИ: еще трое мужчин обвинили Кевина Спейси в домогательствах
4
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
5
Полиция сообщила об отравлении двух человек неизвестным веществом близ Солсбери
6
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
7
Путин утвердил повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости