Воробьев сдал подписные листы в Мособлизбирком для регистрации на выборах губернатора

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев в среду сдал листы поддержки для прохождения муниципального фильтра в избирательную комиссию Московской области на выборах губернатора региона. Он выдвинут кандидатом от партии "Единая Россия".

"Документы все подготовил, сдал, муниципальный фильтр в том числе. В планах у нас строить здоровое, чистое Подмосковье, сейчас мы очень активно встречаемся на разных территориях с жителями, рассказываем о своей программе, слушаем наказы, проблемы, которые беспокоят людей и стараемся, чтобы они вошли в программу наших приоритетных действий", - сказал после подачи документов Воробьев.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Каждому претенденту необходимо заручиться не менее 196 подписями в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.

Ранее сообщалось, что к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от 10 партий. Кроме "Единой России" своих кандидатов выдвинули: партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, ПАРНАС - Алексея Дуленкова.