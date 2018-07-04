Шесть партий выдвинули кандидатов на довыборы в Госдуму

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Шесть партий уже провели мероприятия по выдвижению кандидатов на дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября, еще три партии планируют сделать это до 10 июля. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По состоянию на сегодняшний день шесть политических партий провели мероприятия по выдвижению кандидатов в депутаты на дополнительных выборах. Это Партия пенсионеров, КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", "Патриоты России" и ПАРНАС, - сказала она на заседании комиссии.

Памфилова уточнила, что список кандидатов от Партии пенсионеров уже заверен Центризбиркомом, список ЛДПР будет заверен на заседании в среду.

Глава ЦИК сообщила, что еще три партии - "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "Коммунисты России" - проинформировали Центризбирком о намерении до 10 июля провести мероприятия по выдвижению кандидатов на довыборы. Она добавила, что для голосования россиян на довыборах в Госдуму будут созданы избирательные участки и за рубежом.

Довыборы пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.