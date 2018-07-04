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Памфилова опровергла сообщения о том, что ЦИК ограничивает доступ к видео с участков

Политика
4 июля, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава ЦИК отметила, что порядок доступа к материалам был упорядочен

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Центризбирком не ограничивал доступ к материалам видеонаблюдения на избирательных участках в день выборов президента 18 марта, а упорядочил порядок доступа к ним. Об этом заявила на заседании ЦИК в среду председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы установили четкий порядок видеонаблюдения, в том числе порядок доступа к видеоматериалам с избирательного участка. Отвергаю, не могу согласиться с тем, что мы ограничили [доступ к видеоматериалам]. Мы не ограничили, а упорядочили", - сказала она.

Ранее в СМИ высказывались мнения, что ЦИК и региональные избиркомы затрудняют и ограничивают доступ наблюдателей и граждан к видеоматериалам с участков, где, возможно, были нарушения.

"Было ровно 196 обращений по этому поводу в ЦИК и к нашим коллегам в регионах. Из них ровно половина - 98 обращений - были удовлетворены", - проинформировала Памфилова.

Она подчеркнула, что отказано было тем, кто просил предоставить доступ ко всем видеоматериалам или записям со всех участков одного региона. "Это значит, что ради чьего-то праздного любопытства мы должны задействовать огромное количество государственных ресурсов, человеческих ресурсов? Но у всех заинтересованных сторон - кандидатов, партий, наблюдателей, обычных граждан, которые находились на участках, - такая возможность есть", - пояснила она.

Глава ЦИК отметила, что комиссия была одним из инициаторов того, чтобы на выборах велось видеонаблюдение. Оно помогло пресечь ряд нарушений, стало профилактикой вбросов. Также видеозаписи позволили отменить результаты выборов на участках с нарушениями и "выявить ряд попыток сфабриковать мнимые нарушения". Памфилова пообещала, что ЦИК поможет желающим заинтересованным сторонам посмотреть записи с участков, окажет содействие в правильном составлении заявки.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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