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Еще два кандидата сдали подписи в Мособлизбирком для регистрации на выборах губернатора

Политика
4 июля, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Сдача подписных листов в Мособлизбирком завершится 5 июля

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии "Справедливая Россия" Игорь Чистюхин и Партии роста Борис Надеждин сдали листы поддержки в избирательную комиссию Московской области для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Подмосковья. Об этом в среду журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина.

"На сегодняшний день документы на регистрацию в избирательную комиссию Московской области подали три отделения политических партий: "Единая Россия" - действующий губернатор Андрей Воробьев, партия "Справедлива Россия" - кандидат Чистюхин Игорь Васильевич и Партия роста - Надеждин Борис Борисович", - сказала она.

Хаймурзина добавила, что Мособлизбирком также уведомили еще две партии о намерении сдать документы в среду: КПРФ и "Альянс зеленых". "На завтра мы имеем уведомление, что завтра с утра у нас будут подавать документы региональное отделение ЛДПР. Потом у нас будет 10 дней на то, чтобы мы осуществили проверку всех предоставленных документов и приняли решение о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации", - продолжила председатель Мособлизбиркома.

Таким образом, к настоящему моменту шесть партий из десяти, выдвинувших своих кандидатов на выборах губернатора Московской области, уведомили Мособлизбирком о завершении сбора необходимых подписей для прохождения муниципального фильтра. Ранее сообщалось, что для его прохождения необходимо 196 подписей муниципальных депутатов или глав муниципальных образований. 5 июля - последний день сдачи подписных листов в Мособлизбирком.

К этому этапу выборной кампании перешли кандидаты от "Единой России" - Андрей Воробьев, "Справедливой России" - Игорь Чистюхин, КПРФ - Константин Черемисов, ЛДПР - Кирилл Жигарев, Партии роста - Борис Надеждин, "Альянса зеленых" - Лилия Белова, партии "Яблоко" - Николай Дижур, партии "Коммунисты России" - Владимир Рязанов, партии "Родина" Максим Шингаркин и ПАРНАС- Алексей Дуленков. Однако представители партий "Яблоко" и "Родина" ранее заявляли ТАСС, что, скорее всего, их претенденты не преодолеют муниципальный фильтр.

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