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Памфилова: препятствие руководства СИЗО выдвижению Шестуна на выборы недопустимо

Политика
4 июля, 12:16 дата обновления: 4 июля, 12:42 UTC+3

По словам председателя ЦИК, Александр Шестун имеет право участвовать в выборах главы Серпуховского района, так как он не осужден

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила о недопустимости каких-либо препятствий для выдвижения находящегося в СИЗО Александра Шестуна на выборы главы Серпуховского района Подмосковья.

"Поскольку появилась информация, что в СИЗО, где он находится, руководство препятствует, не выдает ему заверение доверенности, мы немедленно обратились в соответствующие органы с тем, что это недопустимо", - сказала она на заседании ЦИК в среду.

По закону гражданин может выдвигаться на выборы, если не осужден и находится в СИЗО, его документы, заверенные руководителем учреждения, может подать в избирком представитель.

"Есть закон, и ссылки на то, что у следователя необходимо получать разрешение, не имеют под собой никакого основания. Есть Конституция, есть закон, он [Шестун] не осужден, он имеет полное право участвовать в выборах", - подчеркнула Памфилова. Она попросила главу Мособлизбиркома Эльмиру Хаймурзину принять необходимые меры для соблюдения избирательных прав Шестуна.

Шестун, находящийся в СИЗО, заявил о намерении баллотироваться на пост главы Серпуховского района, который занимал и ранее. Он обвиняется в превышении должностных полномочий при предоставлении четырех земельных участков стоимостью около 62 млн рублей под строительство торговых центров. Шестун заявил журналистам, что не признает вину в инкриминируемом преступлении, назвал уголовное преследование в его отношении "полной заказухой по беспределу". Он считает, что дело в его отношении возбуждено для воспрепятствования его переизбранию и борьбе против мусорных полигонов.

Серпуховской муниципальный район, где ранее прошли митинги против расширения мусорного полигона, - единственный в Московской области, где сохранился институт избрания главы администрации. 19 июня депутаты района назначили выборы главы района на 9 сентября. 

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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