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Глава комитета Совфеда не сомневается, что Керимов будет на следующем заседании палаты

Политика
4 июля, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов не уточнил, должен ли будет сенатор формально обосновать свое отсутствие

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов в среду в беседе с ТАСС выразил уверенность в том, что сенатор Сулейман Керимов, входящий в состав комитета, будет присутствовать на ближайшем заседании верхней палаты.

"Даже не сомневаемся в этом", - сказал Кутепов. При этом сенатор не стал вдаваться в подробности насчет того, должен ли будет Керимов формально обосновать свое длительное отсутствие. "Сегодня я его не видел", - добавил Кутепов.

В аппарате Керимова ТАСС подтвердили, что он вернулся к выполнению своих обязанностей. Это касается участия в проводимых в СФ заседаниях, а также мероприятий в регионах. Заседание комитета по регламенту должно пройти накануне пленарного заседания СФ, намеченного на 13 июля.

Керимов был задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в ночь на 21 ноября прошлого года по подозрению в незаконных сделках при покупке недвижимости во Франции. Сразу после поступления информации о произошедшем на место выехали сотрудники генконсульства РФ. На следующий день парламентарию были предъявлены обвинения по статье "Отмывание денег с уклонением от уплаты налогов". При этом суд Ниццы после слушания постановил отпустить сенатора на свободу под залог в €5 млн с ограничением свободы перемещений.

Затем дело было передано судье-следователю, все действия которого защищены тайной следствия. В январе Керимов получил разрешение от судьи-следователя совершить краткую трехдневную поездку в Россию, чтобы навестить близкого родственника, в дальнейшем он получил еще несколько таких разрешений.

28 июня суд города Экс-ан-Прованса снял все обвинения с российского политика и предпринимателя. Как сообщал ранее ТАСС адвокат российского сенатора Никита Сычёв, никаких обвинений во Франции против Керимова больше не выдвигается.

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Персоны
Кутепов, Андрей Викторович Керимов, Сулейман Абусаидович
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Задержание сенатора Керимова во Франции
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