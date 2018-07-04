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ЦИК заверил список кандидатов на довыборы в Госдуму от ЛДПР

Политика
4 июля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Отмечается, что партия выдвинула кандидатов во всех семи одномандатных округах

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду заверил список кандидатов от ЛДПР на дополнительные выборы в Госдуму по семи вакантным одномандатным округам.

Согласно принятому постановлению ЦИК, ЛДПР выдвинула кандидатов во всех семи одномандатных округах, где проводятся выборы в этом году.

В Амурском одномандатном округе Амурской области выдвинут Андрей Кузьмин, в Центральном округе Калининградской области - Евгений Мишин, в Нижегородском округе Нижегородской области - Алексей Круглов, в Самарском округе Самарской области - Роман Синельников, в Саратовском округе Саратовской области - Дмитрий Пьяных, в Балашовском округе Саратовской области - Станислав Денисенко, в Заволжском округе Тверской области - Леонид Булатов.

Булатов, Денисенко, Синельников и Мишин являются координаторами региональных отделений ЛДПР в субъектах, где выдвигаются. ЛДПР стала второй партией, чей список кандидатов-одномандатников был заверен Центризбиркомом. Ранее комиссия заверила список одномандников, выдвинутых Российской партией пенсионеров за социальную справедливость.

Довыборы пройдут в единый день голосования 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: в Амурской, Калининградской, Нижегородской, Саратовской, Самарской и Тверской областях. Всего в нижней палате парламента 450 мест.

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