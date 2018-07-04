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Путин включил трех новых полпредов в округах в состав Совета безопасности

Политика
4 июля, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Этим же указом из состава Совбеза исключены экс-полпреды в Северо-Кавказском и Уральском округах

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности РФ.

Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, в состав Совета безопасности включены три новых полпреда президента в федеральных округах - Александр Матовников (Северо-Кавказский округ), Николай Цуканов (Уральский округ) и Игорь Щеголев (Центральный округ). Этим же указом из состава Совбеза исключены экс-полпред в Северо-Кавказском округе Олег Белавенцев и Игорь Холманских, ранее занимавший пост полпреда президента в Уральском округе.

Путин в конце июня произвел ряд назначений в руководстве своей администрации. Так, полпредом в Северо-Кавказском округе вместо Белавенцева был назначен Матовников, ранее бывший заместителем командира Сил специальных операций ВС РФ. Экс-помощник президента РФ Цуканов был назначен в Уральский округ вместо Холманских. Щеголев до назначения на пост полпреда также занимал пост помощника главы государства. Бывший полпред в Центральном округе Алексей Гордеев в конце мая занял должность вице-премьера.

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Персоны
Щеголев, Игорь Олегович Холманских, Игорь Рюрикович Гордеев, Алексей Васильевич Цуканов, Николай Николаевич Белавенцев, Олег Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Матовников, Александр Анатольевич
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