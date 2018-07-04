Путин включил трех новых полпредов в округах в состав Совета безопасности

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности РФ.

Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, в состав Совета безопасности включены три новых полпреда президента в федеральных округах - Александр Матовников (Северо-Кавказский округ), Николай Цуканов (Уральский округ) и Игорь Щеголев (Центральный округ). Этим же указом из состава Совбеза исключены экс-полпред в Северо-Кавказском округе Олег Белавенцев и Игорь Холманских, ранее занимавший пост полпреда президента в Уральском округе.

Путин в конце июня произвел ряд назначений в руководстве своей администрации. Так, полпредом в Северо-Кавказском округе вместо Белавенцева был назначен Матовников, ранее бывший заместителем командира Сил специальных операций ВС РФ. Экс-помощник президента РФ Цуканов был назначен в Уральский округ вместо Холманских. Щеголев до назначения на пост полпреда также занимал пост помощника главы государства. Бывший полпред в Центральном округе Алексей Гордеев в конце мая занял должность вице-премьера.