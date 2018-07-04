Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кремль подтвердил подготовку к встрече Путина и Нетаньяху в Москве на следующей неделе

Политика
4 июля, 12:55 UTC+3

Ранее сообщалось, что израильский премьер посетит РФ 11 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кремль подтвердил подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве на следующей неделе.

"С Нетаньяху встреча запланирована", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он утвердительно ответил на вопрос, идет ли речь о проведении такой встречи на следующей неделе.

Ранее официальный представитель канцелярии главы израильского кабмина Анна Йонатан Леус сообщила ТАСС, что Нетаньяху посетит Москву для переговоров с Путиным 11 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нетаньяху, Биньямин Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
2
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
3
Школьнику, набравшему 400 баллов на ЕГЭ, предстоит сдать вступительный экзамен в МГУ
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
6
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
7
Суд Петербурга оштрафовал на 543 тыс. рублей аргентинца, торговавшего билетами на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости