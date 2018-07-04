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Песков заявил, что Путин не встречался с конгрессменами США

Политика
4 июля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ также не стал комментировать итоги визита конгрессменов США в Москву

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не проводил встречу с конгрессменами США, находящимися в РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не смог точно ответить на вопрос о контактах руководителей администрации Кремля с американскими парламентариями.

Общаясь с журналистами, Песков не стал комментировать итоги визита конгрессменов США в Москву. "Наверное, нужно спрашивать в парламенте [России] - основные контакты были именно там и в Министерстве иностранных дел. В Кремле контактов не было", - пояснил пресс-секретарь президента.

"Я однозначно не могу ответить на ваш вопрос", - признался Песков, когда его спросили, встречался ли кто-то из администрации президента РФ с американскими конгрессменами. "Может быть, я просто не знаю, что кто-то встречался, но каких-то встреч с президентом, как я уже сообщал, не было", - уточнил представитель Кремля. Он добавил, что, по его данным, не было встречи с конгрессменами США и у руководства Управления внешней политики администрации президента РФ.

Американская делегация находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля, визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

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