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Путин 4 июля проведет встречу с врио губернатора Приморского края Тарасенко

Политика
4 июля, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Этому региону уделяется "огромное внимание", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 июля проведет встречу с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин продолжает сегодня работу в рутинном режиме, в том числе сконцентрируется на работе с регионами. Сегодня у него будет на докладе Тарасенко - исполняющий обязанности губернатора Приморского края", - сказал Песков.

Он напомнил, что этому региону "уделяется огромное внимание, кроме того, в сентябре там будет очередной Владивостокский экономический форум, очень важное представительное мероприятие".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Тарасенко, Андрей Владимирович
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