Путин 4 июля проведет встречу с врио губернатора Приморского края Тарасенко

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 июля проведет встречу с врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко.

Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин продолжает сегодня работу в рутинном режиме, в том числе сконцентрируется на работе с регионами. Сегодня у него будет на докладе Тарасенко - исполняющий обязанности губернатора Приморского края", - сказал Песков.

Он напомнил, что этому региону "уделяется огромное внимание, кроме того, в сентябре там будет очередной Владивостокский экономический форум, очень важное представительное мероприятие".