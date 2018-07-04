Россия призвала ЕС уважать реалии евразийской интеграции

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия призывает Европейский союз уважать реалии динамично развивающейся евразийской интеграции.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам переговоров статс-секретаря, замглавы МИД Григория Карасина со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Петером Бурьяном.

"В ходе встречи были обсуждены общая ситуация и возможности взаимовыгодного взаимодействия России и ЕС в Центральной Азии, - отметили в дипведомстве. - С российской стороны подчеркнута важность уважения всеми заинтересованными сторонами сложившихся в регионе реалий, в том числе динамично развивающихся процессов евразийской интеграции".