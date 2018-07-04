Лавров: Россия готова всячески содействовать прямому диалогу между Израилем и Палестиной

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия готова оказывать всяческое содействие налаживанию прямого диалога между Израилем и Палестиной в целях урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

"Мы убеждены, что единственно возможным путем снижения напряженности на палестинских территориях и продвижения к урегулированию является прямой диалог между сторонами конфликта, и Россия готова оказывать всяческое содействие его возобновлению, - отметил глава МИД РФ. - Готовы это делать как в контексте наших двусторонних отношений и с Израилем, и с Палестиной, так и во взаимодействии с другими международными игроками, в том числе на площадке ближневосточного "квартета" [международных посредников в составе ООН, США, России и Евросоюза]".

По его словам, Россия и Иордания "выражают глубокую обеспокоенность положением дел в палестино-израильском урегулировании". "Тревожат набирающие силу односторонние подходы, которые не способствуют выполнению договоренностей, достигнутых ранее в рамках международных организаций, прежде всего в ООН", - подчеркнул Лавров.