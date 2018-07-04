Голосовать за городом за мэра Москвы смогут подавшие заявления "мобильные избиратели"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Жители Москвы, чтобы проголосовать на выборах мэра 9 сентября на создаваемых в соседних регионах загородных избирательных участках, должны будут написать заявление о включении в список избирателей на соответствующем участке, воспользовавшись системой "мобильный избиратель". Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев на заседании Центризбиркома.

Он подчеркнул, что образование участков на региональных выборах за пределами соответствующего субъекта не противоречит нормам законодательства.

"Мы не видим проблем ни правового, ни организационного, ни технологического характера, мы уверены в том, что работа, которая будет проведена, даст свой результат в единый день голосования", - сказал Булаев.

Он проинформировал, что "формирование списков избирателей на этих участках происходит с использованием "мобильного избирателя". Изначально на создаваемых загородных участках никаких списков избирателей нет, они будут составляться на основе поданных гражданами заявлений, пояснил Булаев. Заявления для включения в списки на таких участках надо будет подавать на общих основаниях в МФЦ, территориальном или участковом избиркоме или через портал госуслуг. Подача заявлений станет возможна за 45 дней до дня голосования.

Ранее председатель общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что в Подмосковье предварительно определены места для организации 172 "дачных" участков. Помимо Подмосковья, избирательные участки для голосования москвичей на выборах мэра предполагается создать в близлежащих к столице регионах: Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Со всеми этими регионами избирком Москвы должен будет заключить соглашение, проект которого утвердил ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула в свою очередь, что участки для голосования на выборах мэра Москвы должны быть разведены с участками для голосования жителей Подмосковья на муниципальных и губернаторских выборах.

О загородных участках

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в так называемое дачное время.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.