Мосгоризбирком подписал соглашения с тремя регионами по созданию участков для голосования

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 4 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком заключил с избиркомами Московской, Калужской и Тульской областей соглашения о сотрудничестве по созданию загородных избирательных участков к выборам мэра Москвы, передает в среду корр. ТАСС.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил о том, что Мосгоризбирком планирует заключить соответствующие соглашения с избиркомами шести регионов ЦФО: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областей.

О загородных избирательных участках

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.