Матвиенко заявила, что Си Цзиньпин призвал парламентариев России и Китая встречаться чаще

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином сообщила, что он призвал парламентариев России и Китая чаще встречаться, в связи с чем глава российской верхней палаты подготовила ряд предложений для активизации таких контактов.

"Когда мы с ним прощались, он сказал: "Надо вам, парламентариям, чаще встречаться". Я уже сформулировала ряд предложений, как нам активизировать наши контакты и действительно встречаться почаще, следуя примеру лидеров наших государств", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Чжаньшу.

Она отметила, что делегация Совета Федерации находится под большим впечатлением от встречи с Си Цзиньпином. "Я каждый раз поражаюсь его точности оценок, его мудрости, его выдержке. Конечно, поэтому народ Китая поддержал его как лидера страны на XIX съезде Коммунистической партии Китая, где были приняты судьбоносные решения, поставленные председателем КНР перед всеми органами власти", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что китайский лидер пользуется огромнейшим авторитетом и в России "не только как большой друг нашей страны, но и как один из самых ведущих, мощных мировых лидеров". Матвиенко также поблагодарила за возможность встретиться с председателем КНР. "Мы очень высоко ценим, что он в своем плотном графике нашел возможность принять делегацию Федерального Собрания [РФ]. В этом мы видим уважительное отношение к нашей стране и, конечно же, уважительное отношение к парламенту", - сказала сенатор.