Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко заявила, что Си Цзиньпин призвал парламентариев России и Китая встречаться чаще

Политика
4 июля, 14:30 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 4, июля. /ТАСС

Спикер Совета Федерации отметила, что уже сформулировала ряд предложений, как активизировать контакты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином сообщила, что он призвал парламентариев России и Китая чаще встречаться, в связи с чем глава российской верхней палаты подготовила ряд предложений для активизации таких контактов.

"Когда мы с ним прощались, он сказал: "Надо вам, парламентариям, чаще встречаться". Я уже сформулировала ряд предложений, как нам активизировать наши контакты и действительно встречаться почаще, следуя примеру лидеров наших государств", - сказала Матвиенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Ли Чжаньшу.

Она отметила, что делегация Совета Федерации находится под большим впечатлением от встречи с Си Цзиньпином. "Я каждый раз поражаюсь его точности оценок, его мудрости, его выдержке. Конечно, поэтому народ Китая поддержал его как лидера страны на XIX съезде Коммунистической партии Китая, где были приняты судьбоносные решения, поставленные председателем КНР перед всеми органами власти", - сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что китайский лидер пользуется огромнейшим авторитетом и в России "не только как большой друг нашей страны, но и как один из самых ведущих, мощных мировых лидеров". Матвиенко также поблагодарила за возможность встретиться с председателем КНР. "Мы очень высоко ценим, что он в своем плотном графике нашел возможность принять делегацию Федерального Собрания [РФ]. В этом мы видим уважительное отношение к нашей стране и, конечно же, уважительное отношение к парламенту", - сказала сенатор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Матвиенко, Валентина Ивановна
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Директор школы считает, что популярность может стать испытанием для Руслана Салимгареева
2
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
3
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
4
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
5
Мэй заявила, что максимально серьезно подходит к инциденту в Эймсбери
6
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
7
Золотое футбольное поколение страны Эльдорадо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости