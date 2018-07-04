Глава Ногинского района Подмосковья подал в отставку

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Глава Ногинского района Московской области Игорь Красавин подал в отставку. Об этом в среду сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы самоуправления в Московской области Ногинский район был преобразован в Богородский городской округ. В него вошли поселения им. Воровского, Ногинск, Электроугли, Обухово, Старая Купавна и сельские поселения Аксено-Бутырское, Буньковское, Мамонтовское и Ямкинское. Однако местное самоуправление городского округа пока не сформировано, поэтому до сентября 2018 года, когда пройдут все процессы преобразования, его должен был возглавлять Красавин.

"Глава городского округа Богородский Игорь Красавин после встречи с губернатором написал заявление о сложении полномочий. Исполнять обязанности будет глава Старой Купавны Игорь Сухин", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также пояснили, что в среду губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание по вопросам комплексного благоустройства Богородского округа и отметил неудовлетворительное состояние дворов, детских площадок и дорог и большое количество жалоб жителей. "Мы с вами встречались в преддверии президентских выборов, разговор касался задач, проблем, которые существуют на данной территории. Тогда часто звучали высказывания, что Ногинский район по большинству позиций находится в "красной зоне". К сожалению, за это время он продолжает приходить в упадок", - сказал глава Подмосковья Красавину.

Присутствовавшие на совещании руководитель Госадмтехнадзора Татьяна Витушева и глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова сделали замечания по организации вывоза бытового мусора из муниципалитета и отметили плохое состояние дворов, подъездов и благоустройства территорий.