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Путин направил поздравление Трампу с Днем независимости США

Политика
4 июля, 15:20 UTC+3

В 2018 году исполняется 242 года со дня провозглашения независимости страны от Великобритании

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости США. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин направил поздравление Трампу", - сообщил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Соединенные Штаты празднуют День независимости 4 июля. В этом году исполняется 242 года со дня провозглашения независимости страны от Великобритании.

В настоящее время идет подготовка к встрече президентов России и США, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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