Путин направил поздравление Трампу с Днем независимости США

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости США. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин направил поздравление Трампу", - сообщил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Соединенные Штаты празднуют День независимости 4 июля. В этом году исполняется 242 года со дня провозглашения независимости страны от Великобритании.

В настоящее время идет подготовка к встрече президентов России и США, которая запланирована на 16 июля в Хельсинки.