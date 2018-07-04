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Вершинин: РФ исходит из того, что сирийская оппозиция примет участие во встрече в Сочи

Политика
4 июля, 15:40 UTC+3

Обсуждение деталей предстоящей в середине июля встречи стран - участниц астанинского процесса и ООН по Сирии продолжается, отметил заместитель министра иностранных дел России

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия считает важным, чтобы предстоящая в конце июля в Сочи встреча по Сирии в астанинском формате прошла в том же составе, что и на предыдущих раундах в Астане, в частности с участием делегаций Дамаска и оппозиции. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы исходим из того, что нынешняя встреча [в Сочи в конце июля] будет такой же, какой и раньше, то есть с участием стран - гарантов перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция), наблюдателей и с участием представителей оппозиции и делегации правительства Сирии, - сказал он. - Сейчас контакты на этот счет ведутся. Мы за то, чтобы именно в таком формате прошло это заседание, которое считаем очень важным".

Обсуждение деталей предстоящей в середине июля встречи стран - участниц астанинского процесса (Иран, Россия и Турция) и ООН по Сирии продолжается, дата пока не определена, заявил Вершинин.

"Это стоит в плане, дата еще не определена, но встреча обязательно будет", - сказал дипломат.

В консультациях планируется участие спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД Вершинина, замглавы МИД Ирана Хосейна Джабери Ансари, замминистра иностранных дел Турции Седата Онала и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

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Персоны
Де Мистура, Стаффан Вершинин, Сергей Васильевич
Темы
Кризис в Сирии
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