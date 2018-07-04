Москва создаст около 200 загородных избирательных участков к выборам мэра

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Порядка 200 загородных избирательных участков планируется образовать за пределами столицы к выборам мэра Москвы, большая часть из них расположится на территории Московской области, сообщил журналистам в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Порядка 200 загородных избирательных участков предлагается открыть [к выборам мэра Москвы] с учетом той огромной работы, которая проведена совместно Москвой и руководством соседних областей по изучению [мест] максимального проживания москвичей в летний и осенний период. Я думаю, что мы, реализовав эту инициативу, сделаем новый шаг в развитии избирательной системы Российской Федерации", - сказал Горбунов.

В свою очередь председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина уточнила, что на территории Московской области к выборам столичного мэра будет создано свыше 160 избирательных участков в 40 муниципалитетах региона.

О загородных участках

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По словам председателя Мосгоризбиркома, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров.

Председатель рабочей группы при Мосгоризбиркоме по образованию избирательных участков за пределами города Алексей Шапошников написал в своём Twitter, что на сегодняшний день от москвичей поступило 16,3 тыс. предложений об открытии таких участков к выборам мэра.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.