Фонд свободных выборов и МГУ договорились о разработке проекта избирательного кодекса

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российский фонд свободных выборов и факультет политологии МГУ имени М. В. Ломоносова подписали в среду соглашение о разработке на базе учебного заведения проекта избирательного кодекса России, передает корреспондент ТАСС.

Ранее Российский фонд свободных выборов сообщил, что осуществил предварительный отбор исполнителя контракта на разработку проекта избирательного кодекса РФ. Исполнителем был определен факультет политологии МГУ. О том, что российское избирательное законодательство может быть оформлено в избирательный кодекс к следующим выборам в Госдуму в 2021 году ранее говорила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В подписании соглашения приняли участие директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков, декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров Экспертного института социальных исследований Андрей Шутов и завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян.

"Основная цель этого процесса заключается в том, чтобы создать максимальное удобство для тех, кто будет пользоваться этим избирательным кодексом, чтобы повысить прозрачность и свободу выборов", - сказал Лесков.

Он назвал работу по созданию избирательного кодекса "реновацией в сфере избирательного права". "Мы надеемся на то, что это даст определенный стимул для вовлечения в законотворческий процесс как экспертных кругов, так и студенчества, молодежи", - отметил он.

Лесков напомнил, что в настоящее время в 18 субъектах России действуют региональные избирательные кодексы. Избирательное законодательство кодифицировано в 40 странах из 193 государств-членов ООН. Шутов пояснил в свою очередь, что работа будет вестись факультетом политологии при участии специалистов юридического факультета. Он заметил, что на факультете политологии уже десять лет реализуется исследовательские программы по избирательным процессам.

На работу отводится год

По словам Шутова, на разработку проекта отводится около года. "Мы планируем завершение работы над данным научно-исследовательским проектом до конца июня 2019 года. После этого мы отдадим все наши материалы, отчет заказчику - Российскому фонду свободных выборов, и заказчик примет решение, что делать с этой нашей работой", - сказал он.

Лесков заметил, что в Российском фонде свободных выборов надеются, что к выборам в Госдуму в 2021 году избирательный кодекс будет принят.

Глава фонда пояснил, что он и Авакьян включены в экспертный совет при подкомитете по совершенствованию избирательного законодательства при комитете Госдумы по контролю и регламенту. "Мы, конечно, эту площадку используем, чтобы народные избранники имели представление о ходе нашей работы", - сказал он.

Также разработки будут представлены рабочей группе по совершенствованию избирательного законодательства при Администрации президента РФ. Один из экспертов фонда - Аркадий Любарев - входит в эту рабочую группу, отметил Лесков. "Мы надеемся, что он сможет там в полной мере ознакомить все заинтересованные стороны с тем, какой результат мы получим", - заключил он.

По словам Лескова, первоочередной задачей проекта является кодификация действующего законодательства, а в дальнейшем уже можно будет говорить об изменениях законодательных норм. "Мы должны собрать в один документ нормы, которые разбросаны в разных частях пяти разных законодательных актов. При этом должны быть устранены разного рода повторы, противоречия, шероховатости, формулировки должны быть отточенными и стать понятными для любого пользователя", - подчеркнул он.

Поддержка "Газпрома"

Как сообщалось ранее, проект по разработке проекта избирательного кодекса будет вестись при финансовой поддержке "Газпрома". "Мы не стали скрывать: чтобы получить финансовую поддержку, мы обращались в структуру, которая имеет статус общенациональной, совершенно с четким, понятным механизмом финансирования", - сказал Лесков.

Он добавил, что такое финансирование, полученное "от социально ответственного бизнеса", гарантирует независимость проекта от административного или олигархического давления.

Точную сумму, выделенную на разработку проекта избирательного кодекса, разглашать не будут, уточнил Лесков.