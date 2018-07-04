Матвиенко: говорить о форматах диалога с Конгрессом США можно будет после выборов в него

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что говорить о форматах и сроках дальнейших контактов с американскими парламентариями можно будет только после предстоящих выборов в Конгресс США, которые пройдут осенью 2018 года.

"Что касается продолжения контактов, концептуально такое понимание есть. Но впереди у наших американских партнеров выборы, довыборы, перевыборы осенью. Я думаю, что только после выборов можно будет говорить о возможных форматах, сроках продолжения диалога", - сказала она в среду журналистам.

Она подчеркнула, что приезд членов Конгресса с визитом после длительного перерыва - это позитивный шаг. "Это первый такой контакт и попытка выработать понимание, попытка услышать друг друга. Настолько огромная дистанция в восприятии друг друга, что ее, конечно, надо преодолевать", - сказала спикер Совфеда.

Сенатор отметила, что глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев в целом оценил переговоры очень позитивно, о чем доложил председателю палаты, которая в настоящее время находится с визитом в КНР и не смогла присутствовать на встрече. "Не было конфронтации, не было попыток заниматься нравоучениями. Дух переговоров был позитивный", - констатировала она.

Делегация Конгресса США прибыла в Россию в последних числах июня. В ходе визита американские парламентарии посетили Санкт-Петербург, где пообщались с губернатором Георгием Полтавченко. Во вторник прошли переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также встречи в Госдуме и Совете Федерации.

Промежуточные выборы в Конгресс США должны состояться 6 ноября, на них будут переизбираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора.