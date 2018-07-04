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Сенатор Мельниченко считает, что Арктике нужно выделить разделы в бюджетах госпрограмм

Политика
4 июля, 16:55 UTC+3

Председатель комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера вспомнил пример использования аналогичных мер для развития Дальнего Востока

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МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Опыт выделения отдельных разделов в государственных программах для развития Дальнего Востока нужно применить к вопросам развития Арктики. Об этом корр. ТАСС в среду сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

"Вопросы развития Дальнего Востока ранее получили отдельные разделы в рамках федеральных государственных программ. Я думаю, что при грамотно организованном межведомственном взаимодействии и таком же выделении в госпрограммах вопросов, завязанных на развитие Арктики - дело пойдет", - сказал Мельниченко.

Он отметил, что на данный момент нет необходимости в создании отдельного министерства для курирования вопросов развития Арктики. "Давайте используем позитивный опыт Дальнего Востока и начнем отдельное выделение средств на Арктику в рамках госпрограмм. Попробуем в рамках межведомственной координации эту работу организовать. Если что-то не будет получаться, то тогда уже будем ставить вопрос о создании нового органа исполнительной власти для решения вопросов развития Арктики", - пояснил сенатор. 

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