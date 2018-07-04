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Кандидат КПРФ сдал подписные листы в избирком для регистрации на выборах главы Подмосковья

Политика
4 июля, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В региональном отделении партии сообщили, что число подписей составило 205

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост губернатора Московской области от КПРФ Константин Черемисов сдал листы поддержки для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Подмосковья в избирательную комиссию региона. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Московского областного отделения партии.

"Сдано максимальное количество подписей - 205. Сейчас они будут проверяться", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. "Единая Россия" выдвинула действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, "Парнас" - Алексея Дуленкова.

Каждому претенденту необходимо заручиться не менее чем 196 подписями в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно. Воробьев, Надеждин и Чистюхин уже сдали листы поддержки, Дижур отказался сдавать подписи и намерен получить отказ в регистрации. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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