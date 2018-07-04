Кандидат от "Альянса зеленых" сдала подписи в Мособлизбирком для регистрации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии "Альянс Зеленых" Лилия Белова сдала в Мособлизбирком листы поддержки для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Московской области. Об этом в среду ТАСС сообщил председатель "Альянса Зеленых" Александр Закондырин.

"Все сдали, только что были в Мособлизбиркоме с Лилией, сдали все документы, необходимые для регистрации. Хаймурзина [председатель Мособлизбиркома] лично их приняла. Мы сдали 204 подписи при необходимых 196", - ответил он на вопрос ТАСС, сдали ли документы.

Ранее сообщалось, что к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. "Единая Россия" выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, ПАРНАС - Алексея Дуленкова.

Каждому претенденту необходимо заручиться не менее 196 подписями в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно. Воробьев, Надеждин, Чистюхин и Черемисов уже сдали листы поддержки, Дижур отказался сдавать подписи и намерен получить отказ в регистрации. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.