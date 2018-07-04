Сотрудничество регионов РФ и земель ФРГ помогло нивелировать влияние санкций

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Укрепление и расширение сотрудничества российских регионов и федеральных земель Германии позволило ослабить негативное влияние антироссийских санкций, это взаимодействие продолжается. Об этом на 14-м заседании российско-германской группы дружбы Бундесрата ФРГ и Совета Федерации, состоявшемся в немецком Шверине, заявил член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Валерий Пономарев, сообщила в среду пресс-служба верхней палаты.

На встрече также присутствовали зампредседателя комитета по экономической политике Валерий Васильев, член комитета по международным делам Олег Морозов и член комитета по науке, образованию и культуре Леонид Тягачев. С немецкой стороны заседание вела председатель российско-германской группы дружбы, премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг.

Пономарев заметил, что развитие связей между субъектами обеих стран стало эффективной формой работы на фоне политической напряженности в международных отношениях. "По мнению парламентария, стремление федеральных земель Германии и субъектов РФ укреплять и расширять кооперацию в различных сферах в значительной степени помогло нивелировать негативные аспекты антироссийских санкций", - отметили в пресс-службе.

Васильев в свою очередь заверил, что в Совете Федерации придается большое значение "взаимодействию с германской стороной по вопросам поддержки российских немцев". "Российские немцы, проживающие в наших странах, помимо гуманитарной составляющей, представляют собой серьезный потенциал для двустороннего сотрудничества в сфере культуры, науки, образования, молодежных обменов, экономики", - указал он.

По данным сенатора Морозова, официальные партнерские связи поддерживаются между 23 субъектами России и 14 землями ФРГ. Среди российских регионов, имеющих официальные представительства в Германии, - Волгоградская, Новосибирская, Орловская области, Алтайский край и Санкт-Петербург. "Торгово-экономические отношения германских федеральных земель с Россией в 2017 году демонстрировали разнонаправленную и разноскоростную динамику", - сообщил он. Наиболее высокий прирост товарооборота с Россией наблюдался в Шлезвиг-Гольштейне, Мекленбурге - Передней Померании, Гессене, Бранденбурге и Северном Рейне - Вестфалии.