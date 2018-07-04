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Вершинин: военные РФ ежедневно ведут контакты с оппозицией на юге Сирии

Политика
4 июля, 18:11 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел РФ выразил уверенность, что эти действия принесут результаты

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия уверена, что ежедневные контакты с вооруженной сирийской оппозицией в южной зоне деэскалации в Сирии приведут к урегулированию ситуации в этом районе. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Наши представители, в первую очередь военные, на ежедневной основе ведут контакты с представителями тех оппозиционных групп, которые не являются террористическими и которые выбирают путь политического урегулирования, - сказал он. - Эти контакты идут в ежедневном режиме, и, я уверен, что они принесут результаты".

В данный момент около 40% территории в южной зоне деэскалации находятся под контролем террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ; обе запрещены в РФ).

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на юго-западе Сирии целый ряд группировок уже заключили договоренности о примирении. Вместе с тем некоторые группировки, которые сотрудничают с США, примыкают к "Джебхат ан-Нусре".

Москва, Вашингтон и Амман в июле 2017 года согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также ИГ и "Джебхат ан-Нусры" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

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Персоны
Лавров, Сергей Викторович Вершинин, Сергей Васильевич
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