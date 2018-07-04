Кандидат от "Яблока" снял свою кандидатуру с губернаторских выборов в Псковской области

ПСКОВ, 4 июля. /ТАСС/. Кандидат от партии "Яблоко", глава Плюсского района Псковской области Виталий Аршинов снимает свою кандидатуру с губернаторских выборов. Соответствующее заявление в среду он направил в избирательную комиссию региона, сообщил ТАСС сам Аршинов.

"Основная причина [принятого решения] - за оставшиеся пару дней нереально собрать оставшиеся подписи, потому как собирать не у кого. Сколько было собрано - цифру называть не буду. Я сегодня заявление оставил в избиркоме о том, что я отзываю свое заявление об участии в выборах. Лично отвез туда заявление", - сказал собеседник агентства.

Аршинов добавил, что он обсудил свое решение с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым. "Я встречался с врио губернатора, мы обсудили ситуацию, я передал ему свою программу над которой работал... Он сказал, что ознакомится с ней и в ближайшие дни, и мы встретимся и обсудим вопросы этой программы. И, возможно, пункты из нее он может использовать в своей программе, на данном этапе мы пришли к пониманию", - резюмировал Аршинов.

В областной избирательной комиссии Псковской области корреспонденту ТАСС не подтвердили информацию о получении от Аршинова заявления о снятии кандидатуры с губернаторской гонки. "На сегодняшний день такой информацией не обладаю", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС секретарь избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук. Между тем местные СМИ распространили фотоизображение соответствующего заявления, подписанного Аршиновым. На документе также отчетливо видна отметка псковского избиркома, на которой указан номер входящей корреспонденции и сегодняшняя дата.

Избирательная кампания

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Псковской области завершила прием документов от представителей партий на выдвижение кандидатов для участия в выборах губернатора региона. Документы на участие в губернаторской гонке подали девять кандидатов. В избирательную комиссию региона поступили документы от помощника депутата Государственной думы Игоря Балабуста ("Трудовая партия России"), врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ("Единая Россия"). В числе кандидатов зарегистрированы также индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), директор компании "Производственно-художественная мастерская по камню "Карельский гранит - Псков" Игорь Романов (Партия роста) и машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо города Великие Луки Роман Рубцов (Партия свободных граждан). Последним документы в областной избирком представил вице-президент партии "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными" Дмитрий Румянцев.

До 8 июля кандидаты должны представить документы на регистрацию, в том числе с подписями, собранными в свою поддержку. Чтобы быть зарегистрированным, претендентам нужно пройти так называемый муниципальный фильтр, то есть представить в избирком 111-116 подписей в свою поддержку от муниципальных, районных депутатов и глав, избранных на прямых выборах. Выборы губернатора Псковской области состоятся в регионе в единый день голосования 9 сентября 2018 года, избирательная кампания по выборам главы региона официально стартовала 4 июня.