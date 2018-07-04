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Кандидат от "Коммунистов России" вышел из борьбы за пост губернатора Подмосковья

Политика
4 июля, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Владимир Рязанов не смог собрал необходимое число подписей муниципальных депутатов

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост губернатора Московской области от партии "Коммунисты России" Владимир Рязанов не смог собрать необходимое для регистрации на выборах количество подписей муниципальных депутатов и выходит из борьбы. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Кандидат собрал 92 подписи муниципальных депутатов, однако на этом наш ресурс поддержки исчерпан", - говорится в сообщении.

В партии полагают, что непарламентская оппозиция испытывает большие трудности со сбором подписей, "так как процедура сбора "муниципального фильтра" несовершенна".

"Коммунистическая партия "Коммунисты России" выходит из борьбы за пост губернатора Московской области и сосредоточит свои усилия на муниципальных выборах, одновременно проходящих в Подмосковье", - отмечается в сообщении.

Для регистрации на выборах губернатора Подмосковья каждый кандидат должен сдать в избирком не менее 196 подписей муниципальных депутатов. Действующий глава региона Андрей Воробьев, выдвинутый "Единой Россией", в среду сдал подписи в избирательную комиссию. Выборы пройдут 9 сентября.

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