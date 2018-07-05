Представитель ЛДПР первым подал в избирком документы на участие в выборах главы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 июля. /ТАСС/. Кандидат от "Либерально-демократической партии России" (ЛДПР) Андрей Андрейченко первым в регионе подал в избирком документы для выдвижения на выборы губернатора Приморья. Об этом сообщили ТАСС в четверг в краевой избирательной комиссии.

"Документы подал кандидат от приморского регионального отделения ЛДПР Андрейченко Андрей Валерьевич", - уточнили в избиркоме.

Андрейченко является депутатом Госдумы VII созыва, прошел по федеральному списку кандидатов ЛДПР. Член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С 2012 по 2016 годы являлся депутатом думы Владивостока по единому избирательному округу, входил в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов.

Ранее депутаты Заксобрания Приморья единогласно назначили выборы губернатора края на 9 сентября 2018 года. Возможность выдвинуть своих кандидатов имеют только зарегистрированные политические партии. Также кандидатам придется пройти муниципальный фильтр (собрать подписи депутатов муниципальных представительных органов). Согласно принятому на этом же заседании постановлению, выдвиженца на губернаторский пост должны поддержать 142 депутата представительных органов и главы муниципальных образований, при этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края, а 33 из них должны быть отданы депутатами и главами городских округов и муниципальных районов.