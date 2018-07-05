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Жигарев сдал подписи для регистрации кандидатом на выборах губернатора Подмосковья от ЛДПР

Политика
5 июля, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Кандидат сдал 204 подписи и смог преодолеть муниципальный фильтр

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев сдал в Мособлизбирком листы поддержки для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Московской области. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

"Никаких сложностей [с преодолением муниципального фильтра] у нас не возникло. Мы сдали 204 подписи", - процитировали в пресс-службе Жигарева.

Ранее сообщалось, что к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. "Единая Россия" выдвинула от себя действующего главу региона Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, ПАРНАС - Алексея Дуленкова.

Каждому претенденту необходимо заручиться не менее 196 подписями в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно. Воробьев, Надеждин, Жигарев, Чистюхин, Белова и Черемисов уже сдали листы поддержки, Дижур отказался сдавать подписи и намерен получить отказ в регистрации. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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