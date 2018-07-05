Бывший советник Аксенова стал вице-премьером Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Государственный совет Крыма в четверг на внеочередной сессии согласовал назначение на должность вице-премьера правительства региона Михаила Селезнева, который ранее занимал должность внештатного советника глава республики Сергея Аксенова, передает корреспондент ТАСС.

Кандидатуру Селезнева поддержали 60 из 63 депутатов.

По словам Аксенова, Селезнев "будет курировать сферу ЖКХ, а также деятельность инспекции по жилищному надзору". "Участок работы сложный, проблем очень много. Одна из основных задач - наладить работу управляющих компаний. От решения этой задачи во многом будет зависеть оценка деятельности нового вице-премьера", - привели слова главы Крыма в его пресс-службе.

"Сфера ЖКХ очень важная для Крыма. Вам предстоит целенаправленная работа. Желаю вам плодотворной работы", - сказал после голосования председатель крымского парламента Владимир Константинов.

Селезнева назначили вице-премьером Крыма вместо 45-летнего Владимира Серова, который ушел в отставку в марте 2018 года. После ухода Серова сферу ЖКХ временно курировали вице-премьер республики Юрий Гоцанюк.