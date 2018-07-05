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Первый кандидат на допвыборы в Госдуму от Приамурья подал документы

Политика
5 июля, 11:50 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 5, июля. /ТАСС

Андрей Кузьмин должен открыть счет, предоставить на проверку сведения об имуществе, образовании, принадлежности партии, сообщили в избиркоме Амурской области

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 июля. /ТАСС/. Андрей Кузьмин, выдвинутый высшим советом Либерально-демократической партии России (ЛДПР) кандидатом на дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному округу от Амурской области, в четверг подал документы в Амурскую избирательную комиссию, сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Кандидат от Либерально-демократической партии России Андрей Кузьмин в четверг принес документы на участие в дополнительных выборах в Госдуму от Амурской области. Сейчас кандидат должен открыть счет, предоставить нам на проверку сведения об имуществе, образовании, принадлежности партии. С момента выдвижения он может начинать агитацию", - сказали ТАСС в избиркоме Амурской области.

58-летний Андрей Кузьмин в 1990 году окончил высшую школу МВД СССР в Хабаровске. Имеет высшее юридическое образование. 30 лет отслужил в органах внутренних дел, в 2010 году в звании полковника вышел в отставку. Работал помощником депутата Законодательного собрания Амурской области, сегодня занимает пост руководителя фракции ЛДПР в городской думе Благовещенска.

Выборы депутата от Амурской области в Госдуму состоятся в единый день голосования 9 сентября. Как сообщалось, полномочия прежнего депутата от Амурской области в Госдуме Ивана Абрамова были досрочно прекращены.

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