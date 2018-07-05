Госдума приняла законопроект о памятной дате - Дне принятия Крыма в Российскую империю

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект, которым устанавливается новая памятная дата России - 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

В названии памятной даты "отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всея Кубанской стороны под державу Российскую", отмечается в пояснительной записке. "В Манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России", - напоминают авторы.

Разработчики указывают, что Крым до принятия Манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия. "В 1954 году решениями Президиумов Верховного Совета РСФСР и СССР Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР", - констатируют парламентарии, подчеркивая, что эти решения противоречили Конституции РСФСР и СССР. По их словам, в советский и украинский периоды Крыма о значении Манифеста Екатерины II умалчивалось.

"Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено Высочайшим Манифестом", - пишут законодатели. "Его итоги показали, что большинство жителей Крыма поддерживают воссоединение Крыма с Россией", - добавляют они.

"Установление новой памятной даты России подтверждает непрерывность пребывания Крыма и Севастополя в составе Российского государства. Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению - принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II - и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией", - заключают авторы законопроекта.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что присоединение Крыма к Российской империи - "одно из ключевых событий отечественной истории". "Войдя в состав России, наш полуостров превратился в безопасный и процветающий край, получил мощный импульс развития. Так что в событиях 1783 и 2014 года немало параллелей", - считает он.