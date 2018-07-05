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Посольство России заявило протест из-за осквернения памятника советским солдатам в Вене

Политика
5 июля, 13:44 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 5, июля. /ТАСС

Неизвестные облили черной краской фасад памятника и возложенные к нему цветы

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ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Посольство России в Австрии заявило решительный протест в связи с очередным актом вандализма против памятника советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены.

"Черной краской облит фасад памятника, а также возложенные к нему цветы. Заявляем решительный протест! Это вопиющий акт вандализма, нацеленный на борьбу с памятью о жертвах, понесенных советским народом в войне с нацизмом", - говорится в заявлении посольства.

Ранее в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в российском посольстве, что неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям и облили его черной краской. Посольство держит вопрос на контроле и уже связалось с австрийскими властями.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы подвергся осквернению третий раз за этот год: 10 января неизвестные облили его черной краской, второй акт вандализма был совершен 6 марта этого года. Посольство России каждый раз направляет в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь. Кроме того, в мае этого года российские туристы предотвратили попытку осквернения памятника советскому солдату-освободителю в центре Вены, прогнав злоумышленников от монумента.

Монумент на венской площади Шварценбергплац является самым известным в Австрии памятником советским воинам-освободителям. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Его авторы - архитектор Савва Яковлев и скульптор Микаэл Интизарьян.

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