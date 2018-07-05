Кремлю неизвестно об обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кремлю неизвестно о каких-либо обращениях Лондона к Москве в связи с инцидентом в Эймсбери. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, что какие-то обращения [Великобритании к РФ в связи с инцидентом] были", - отметил он.

При этом пресс-секретарь назвал назвал тревожной новость об очередном отравлении в Великобритании.

"Это очень тревожная новость, безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании", - отметил он. "Мы желаем им [пострадавшим] выздоровления", - добавил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что после похожего инцидента в Солсбери Россия предлагала Великобритании провести совместное расследование, однако ответа не получила. "К сожалению, взаимности эти обращения не нашли", - констатировал он.

Комментируя призыв замглавы МВД Великобритании Бена Уоллеса в интервью телеканалу Sky News к России поделиться якобы имеющейся у нее информацией об использовании нервно-паралитического вещества на британской территории, Песков еще раз напомнил, что РФ "давно предложила совместное расследование". "Это предложение на повестке дня, оно было сделано давно и, к сожалению, британская сторона не проявляет интерес к таким предложениям", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, может ли Москва предоставить данные Лондону даже в условиях отказа британской стороны от совместного расследования, Песков подчеркнул: "Так это (предоставление информации) и есть совместное расследование". "Вы знаете, какие вопросы задавались британской стороной - каких-то конкретных вопросов, связанных с расследованием того, что произошло в Солсбери или сейчас, британской стороной не задавалось", - заметил пресс-секретарь президента РФ.

Солсбери и Эймсбери

По данным правоохранителей, вечером 30 июня 44-летняя женщина и 45-летний мужчина, которые жили вместе, были найдены без сознания в своем доме в Эймсбери после чего были доставлены в больницу соседнего города Солсбери, где и находятся сейчас в критическом состоянии. Как заявил в среду на брифинге с журналистами глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, они пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое было использовано при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте нынешнего года.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.