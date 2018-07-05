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Песков: визит Аббаса в Россию остается в повестке

Политика
5 июля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Палестинский лидер планирует обсудить в Москве ситуацию на Ближнем Востоке и саммит Россия-США в Хельсинки

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Визит президента Палестины Махмуда Аббаса, запланированный на середину июля, остается в повестке. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации СМИ о возможности отмены поездки из-за состояния здоровья палестинского лидера.

"Если это [информация СМИ о госпитализации Аббаса] соответствует действительности, мы желаем ему скорейшего выздоровления. Приглашение будет оставаться в силе, оно будет на повестке дня, поэтому, я думаю, что, как только это будет удобно господину Аббасу, такой визит состоится", - сказал представитель Кремля.

Ранее дипломатический источник сообщил ТАСС, что президент Палестины Махмуд Аббас планирует посетить Россию 13-16 июля. Комментируя информацию СМИ о том, что Аббас доставлен в госпиталь города Рамалла, собеседник агентства подчеркнул, что "речь идет лишь о плановом осмотре". По словам источника, в ходе переговоров на высшем уровне, которые ожидаются 14 июля, Аббас планирует обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, а также будет затронута тематика саммита Россия-США в Хельсинки.

Портал i24news сообщил в четверг, что президент Палестины доставлен в госпиталь Рамаллы для прохождения медицинского осмотра. При этом утверждается, что по медицинским соображениям Аббас якобы не сможет приехать в РФ на финал чемпионата мира по футболу. Ранее глава палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб проинформировал о том, что на последнем матче 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве намерен присутствовать президент Палестины.

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Аббас, Махмуд Песков, Дмитрий Сергеевич
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