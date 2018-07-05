МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Стандарт избирательного участка для организации голосования на выборах мэра Москвы за пределами столицы утвержден членами соответствующей рабочей группы при Мосгоризбиркоме. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель рабочей группы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Члены рабочей группы 5 июля провели выездное заседание в столичном районе Северный, в рамках которого осмотрели вариант модульного избирательного участка, который будет устанавливаться в местах, где отсутствует стационарное помещение для организации голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября.

"Рабочая группа при Мосгоризбиркоме утвердила стандарт загородного избирательного участка с учетом рекомендаций Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы. В первую очередь, на загородных избирательных участках должно быть обеспечено видеонаблюдение", - сказал Шапошников.

Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы разработал перечень рекомендаций из шести пунктов по созданию избирательных участков за пределами Москвы, среди которых: обеспечение видеонаблюдения, разделение избирательных участков по выборам мэра Москвы и губернаторов, председатели участковых избирательных комиссий должны быть москвичами, обязательное присутствие наблюдателей, которых нельзя удалить с избирательных участков, число избирательных участков за пределами столицы не должно превышать 10% от общего количества участков на территории Москвы.

Члены рабочей группы в том числе одобрили образец модульного избирательного участка. Конструкция позволяет вести видеонаблюдение за ходом голосования, а также полностью соответствует всем требованиям для ведения выборов и размещения наблюдателей.

"Представленный образец модульного избирательного участка полностью соответствует утвержденному сегодня стандарту загородного избирательного участка, а, значит, московскому стандарту выборов. Поэтому мы обратились в Мосгоризбирком с предложением утвердить данный стандарт и использовать его при создании избирательных участков за пределами Москвы", - добавил Шапошников.

О загородных избирательных участках

Ранее депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в "дачное время".

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. На данный момент от москвичей поступило 16,3 тыс. пожеланий.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.