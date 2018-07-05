Модульные избирательные участки для выборов мэра Москвы могут затем оставить дачникам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Временные избирательные участки, которые будут установлены в садовых товариществах к выборам мэра Москвы, могут передать дачникам в дальнейшее пользование. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель рабочей группы по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В дальнейшем москвичи смогут использовать модульные избирательные участки для своих нужд в СНТ. На это есть большой запрос. Формат передачи участка будет определен позже", - сказал Шапошников.

Он добавил, что необходимое количество модульных участков и их стоимость будут озвучены после того, как будет сформирован окончательный перечень загородных участков.

Модульный избирательный участок представляет собой конструкцию с окнами и входной дверью общей площадью 25 кв. метров. "Как правило, у СНТ нет больших свободных площадей, где возможно установить конструкцию большей площади, поэтому метраж был выбран именно такой", - отметил Шапошников.

Строение оснащено всей необходимой мебелью для проведения хода голосования, есть столы, стулья, шкаф, обогреватель, две кабины для заполнения бюллетеней, две урны для голосования, также в модуле проведено электричество и интернет.