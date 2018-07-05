Лукашевич призвал ОБСЕ приложить все усилия для освобождения Вышинского

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал организацию приложить все усилия для освобождения задержанного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Текст заявления размещен в четверг на сайте представительства.

По словам Лукашевича, киевские власти преследуют Вышинского "по сфабрикованному обвинению в государственной измене за его стремление доносить правдивую информацию о происходящем на Украине". "Призываем вас, г-н А[рлем] Дезир, приложить все усилия для освобождения К.Вышинского", - заявил он.

Служба безопасности Украины 15 мая провела операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал.