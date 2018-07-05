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Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях

Политика
5 июля, 15:22 дата обновления: 5 июля, 16:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Как подчеркнул спикер нижней палаты парламента, такую информацию опубликовали, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему

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Cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Cпикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума опубликовала данные о пенсиях депутатов для того, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему на различных ресурсах. Об этом заявил в четверг спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, завершая пленарное заседание.

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Ранее в четверг на официальном сайте Госдумы была опубликована информация, согласно которой пенсионное обеспечение депутата "составляет 46 тыс. 626 рублей [в месяц] при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль [в месяц] при исполнении обязанностей 10 лет и более".

"Эта информация была представлена в связи с тем, что на многих информационных ресурсах берут и придумывают, что пенсии депутатов - это сотни тысяч рублей <…>. Но не будешь же опровергать или тем более подавать иски. Информация [о размере пенсий депутатов] размещена на сайте, пускай все ей руководствуются", - объяснил председатель Госдумы причину публикации этих данных. "Я вижу у некоторых грустные лица, вы думали, что она [пенсия] несколько сотен тысяч?" - пошутил Володин, обращаясь к депутатам.

По его мнению, публикация такой информации необходима. "Нам нечего скрывать, посмотрите данные <…>. По итогам избирательного периода: у нас практически на 60% обновляется состав Госдумы - это не просто избраться на второй срок для исполнения своих полномочий, каждый второй депутат, как правило, исполняет лишь один срок полномочий. Это значит, что [в среднем] пенсия депутатов - 46 тыс. 626 рублей", - отметил председатель Госдумы.

Спикер палаты также обратил внимание на то, что соответствующие начисления депутатам производятся только при выходе на пенсию и по истечении сроков их полномочий. "Мы приняли ряд решений, которые не позволяют получать пенсию, если только человек избрался депутатом <…> Эта пенсия может быть начислена только по достижении 65 лет для мужчин и 63 лет - для женщин-депутатов", - пояснил Володин.

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