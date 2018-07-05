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Минимум пять избирательных участков появятся в подмосковных СНТ для выборов губернатора

Политика
5 июля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Перечень утвердят в конце следующей недели

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мособлизбирком планирует организовать не менее пяти временных избирательных участков на территории подмосковных садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) для выборов губернатора Московской области. Перечень СНТ будет создан в конце следующей недели, сообщила журналистам в четверг председатель региональной комиссии Эльмира Хаймурзина.

"Таких мест [на территории СНТ] на сегодняшний день пять, где мы понимаем, что там нужно создавать участки. <...> Я думаю, что к концу следующей недели мы закончим ревизионную работу, и у нас появится полный перечень. Думаю, что эти списки будут опубликованы", - сказала она.

Глава Мособлизбиркома пояснила, что потребность в создании временных участков связана с тем, что в ряде СНТ постоянно проживают граждане с пропиской в Московской области. После определения точного перечня участков в СНТ власти начнут информировать население о возможности проголосовать на них.

Кроме того, Мособлизбирком планирует организовать обратную связь с избирателями с помощью мессенджеров и запустить в течение ближайших двух недель горячую линию по выборам губернатора. "Как только будет определен телефонный номер, мы сразу через все СМИ об этом расскажем", - добавила Хаймурзина

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.

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